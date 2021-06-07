07.06.2021

2021-06-07 21:30:05

Ковровский электро-механический завод поставляет фермерам новые тракторы-муравьи

Русский пармезан и тракторы-"муравьи" от Ковровского электромеханического завода холдинга "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех" как наш ответ западу. В Истринском районе Подмосковья фермер-сыровар благодаря спецпрограмме поддержки АПК России АО "Росагролизинг"- многолетнего партнера КЭМЗ - обновил парк сельхозтехники. Об уникальном опыте сотрудничества - Александр Сыпченко.



На этой ферме дел всегда невпроворот. Лето для российских аграриев - самое сложное время года. Чтобы заготовить сено или перепахать поле, нужны не только рабочие, но и надежная техника. Такую уже более 10 лет выпускает Ковровский электромеханический завод, который входит в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех". Машины марки "Ant" подходят не только для города, но и помогают в сельском хозяйстве.



Олег Сирота, фермер, генеральный директор ООО "Истринская сыроварня":



- Нам вот этот трактор достался под ноль процентов первого взноса на семь лет с удорожанием 2 процента, мы за него платим сейчас меньше, чем за маленькую легковушку люди, которые автокредит берут, поэтому у нас сомнения не было, что нужно российское брать.



Тракторы "Ант" (что означает "муравей") успешно зарекомендовали себя на российском рынке. Их можно увидеть на полях крымской Массандры и в других регионах страны. За счет низкого расхода топлива, удобной кабины и недорогих запчастей "красные муравьи" стали оптимальным решением для фермеров.



Игорь Тупицын, директор по продажам гражданской продукции АО "КЭМЗ" (Холдинг "Высокоточные комплексы"):



- С 2018 года мы продали более 400 тракторов, очень сложная была ситуация захода на рынок, потому что трактор был неизвестен и много было сомнений именно у крестьянских хозяйств.



Сотрудничество АО "КЭМЗ" и компании "Истринская сыроварня" началось еще в 2019 году, тогда агротехническое предприятие приобрело мини-погрузчик Ant 1000, так что покупка сыроварней ковровского трактора - осознанный выбор.



Александр Дерновой, заместитель генерального директора по стратегии, инновациям и развитию НПО "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех":



- Сейчас вышли на объем продаж порядка 100 единиц в год, техника локализуется, порядка 40 процентов уже в этом тракторе российского производства агрегатов и узлов.



Техника поставлена в рамках спецпрограммы поддержки АПК России компании "Росагролизинг" - многолетнего партнера Ковровского электромеханического завода.



Владимир Балтер, первый заместитель генерального директора АО "Росагролизинг":



- С КЭМЗ мы сотрудничаем с 2019 года, уже порядка 100 единиц техники было поставлено в хозяйство, примерно на 400 миллионов рублей. Это очень хороший показатель с учетом того, что завод недавно начал эту технику собирать.



Сейчас "Истринская сыроварня" перерабатывает за сутки 30 тонн молока и изготавливает 3 тонны сыра, и благодаря технике Ковровского электромеханического завода эти показатели в ближайшее время должны увеличиться.







Александр Сыпченко, Александр Чунаев. "Вести-Владимир".