На организацию мероприятия в регионе выделили 2,8 млн рублей.

Во Владимире 7 июня стартует Международный «Музыкальная экспедиция». Первый концерт состоится в Патриаршем саду областного центра. Начало в 19:00.Событие проходит во Владимирской области уже в восьмой раз.В Концертном зале имени П. И. Чайковского в Москве 2 июня состоялся концерт-презентация фестиваля. На мероприятии выступили виолончелист Борис Андрианов и Владимирский губернаторский симфонический оркестр под управлением Артёма Марина.«Музыкальная экспедиция» проводится с 2014 года, а в 2017 году была удостоена премии ЦФО в области литературы и искусства.Организаторы ставят перед собой цель – объединить культурную и туристическую составляющие. Представить аудитории мировую музыкальную, поделиться с участниками красотой русской земли и её историей, привлечь внимание к возрождению объектов культурного наследия.В 2021 году фестиваль проводится при поддержке «Росконцерта» и Московской филармонии. Он по традиции стартует во Владимирской области. Далее концерты пройдут в Удмуртии, Вологодской, Новосибирской областях и в Крыму.Финальное выступление музыкантов пройдёт на Соборной площади 14 июня. Ещё четыре концерта пройдут в Суздальском, Камешковском, Александровском и Вязниковском районах.Напомним, что на организацию мероприятия в регионе 2,8 млн рублей.