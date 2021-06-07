Всего с начала пандемии в регионе ковид выявлен у 33 884 человек.

Во Владимирской области на 7 июня подтверждено 50 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 11 человек. Ещё 5 жителей подхватили опасную болезнь в Муромском, по 4 - в Гусь-Хрустальном, Александровском и Ковровском районах. По 3 пациента с ковидом прибавилось в Кольчугинском и Камешковском, по 2 - в Вязниковском, Петушинском, Меленковском, Киржачском и Суздальском районах. По одному инфицированному выявлено в Юрьев-Польском, Селивановском, Собинском, Судогодском и Гороховецком районах, а также в городе Радужный.Всего с начала пандемии в регионе ковид выявлен у 33 884 человек. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 7738 случаев во Владимире, 4102 - в Гусь-Хрустальном районе, 3724 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.