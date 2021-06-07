Об этом редакции «АиФ-Владимир» рассказали в пресс-службе администрации региона.

Владимирская область построит инфраструктуру для реализации девяти инвестпроектов. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в пресс-службе администрации региона.В развитие предприятий планируется вложить более 26 млрд рублей. В результате реализации проектов появится восемь тысяч рабочих мест.«Объём налоговых доходов бюджетов всех уровней составит более 18 млрд рублей», − пояснил губернатор Владимир Сипягин.В перечень компаний, которым власти помогут с созданием инфраструктуры, вошли: ООО «ИТКОЛ-сервеинг», ООО «НТС-Лидер», ООО «БАКШТАГ», ООО «ПродСервис», ЗАО «Фармацевтическая фирма «ЛЕККО», АО «Ставровский завод автотракторного оборудования», ООО «Электрорешения-П», ООО «Лузалес» и ООО «Объединённая машиностроительная группа».Предоставление субсидий позволит компаниям возместить часть расходов на созданию объектов транспортной, инженерной, энергетической и коммунальной инфраструктуры, а также по проведению проектно-изыскательских работ, разработке проектно-сметной документации для объектов инфраструктуры и на технологическое присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения.