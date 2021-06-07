Возле остановки “Площадь Фрунзе” (“Горячий хлеб”) сотрудники муниципального учреждения “Благоустройство” будут монтировать кабель уличного освещения. Монтаж кабеля будет

Возле остановки “Площадь Фрунзе” (“Горячий хлеб”) сотрудники муниципального учреждения “Благоустройство” будут монтировать кабель уличного освещения. Монтаж кабеля будет производиться через проезжую часть, так что движение на участке возле остановки общественного транспорта будет затруднено, предупреждают в мэрии. Начало работ в 10 утра, а окончание в 12.00. В горадминистрации просят строго соблюдать водителей правила дорожного движения и