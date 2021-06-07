Гроза близко! В МЧС области предупреждают об ухудшении погодных условий во второй половине дня 7 июня. По данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды,

Гроза близко! В МЧС области предупреждают об ухудшении погодных условий во второй половине дня 7 июня. По данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, гроза продержится до вечера. Усилится северо-восточный ветер, порывы ветра могут достигать до 15-17 метров в секунду. Непогода повышает риски возникновения ЧС. Возможны обрывы линий электропередач, а также аварии на объектах