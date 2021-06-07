10 июня старт приёма заявок на участие в ежегодном конкурсе на «Самую красивую деревню Владимирской области». В нашем регионе он проводится уже в седьмой раз. Конкурс организован

10 июня старт приёма заявок на участие в ежегодном конкурсе на «Самую красивую деревню Владимирской области». В нашем регионе он проводится уже в седьмой раз. Конкурс организован сторонниками партии «Единая Россия». Для участия в нём необходимо отправить информацию о своем населенном пункте, подкрепив её фото- и видеоматериалом. Прием заявок продлится до 10 июля. Вячеслав Картухин,