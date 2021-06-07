Политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров считает, что Украина не является важной в повестке США.

Политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров считает, чтоУкраина не является важной в повестке США.Владимир Зеленский в интервью Axios заявил, что хочет встретиться с Джо Байденом до 16 июня. Президент Украины отметил, что есть темы, которые по телефону нельзя обсуждать. Также политик посетовал на то, что люди из Белого дома не консультировали его по поводу грядущего саммита.Желание Зеленского Игорю Шатрову понятно. По мнению политолога, Владимир Александрович беспокоится, что важные для Украины темы не будут главными во время переговоров Байдена и Путина. "Зеленский просто хочет напомнить о своем существовании, о важности Украины", – объяснил эксперт.Шатров сомневается, что Украина является важной для США, ведь его американские власти никакой яркой позиции по Киеву до сих пор не представили. Стоит отметить, что Байден отказался от встречи с Зеленским перед саммитом с Путиным. Якобы причиной тому стала смена руководства в акционерной компании "Нафтогаз Украины". Белый дом воспринял это решение как отказ Киева от борьбы с коррупцией.Напомним, встреча Владимира Путина и Джо Байдена должна состояться 16 июня. Переговоры проведут в Женеве. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен предстоящей беседы глав двух государств.