Поведение президента Украины Владимира Зеленского назвали жалким.

Поведение президента Украины Владимира Зеленского назвали жалким.В недавнем интервью украинский лидер сообщил о намерении встретиться с американским коллегой Джо Байденом "в любом месте". Владимир Зеленский подчеркнул, что переговоры должны состояться до российско-американского саммита.Президент Украины также осудил Байдена за отказ от ограничений против газопровода "Северный поток – 2". Он заявил, что проект станет "настоящим оружием в руках России". Вместе с этим Зеленский выразил надежду на то, что глава Белого дома все же решит наказать Москву.Действия политика раскритиковали читатели китайского издания "Гуаньча". Так, один из пользователей назвал Украину несчастной страной. По его мнению, Соединенные Штаты использовали Незалежную в своих целях, после чего бросили на произвол судьбы, передает "ИноСМИ".Другой комментатор удивился, что Владимир Зеленский рассчитывает на помощь Вашингтона. "Все еще о чем-то мечтает, несет полный бред", – написал он. Читатель полагает, что властям Украины следует обратить свое внимание на страну, которая к ней гораздо ближе, – Россию."Этот шут гороховый переоценивает свой статус", – раскритиковал Зеленского третий пользователь.Ранее "Дни.ру" написали о том, что администрация Джо Байдена передумала устраивать его встречу с главой Украины из-за смены руководства компании "Нафтогаз". По данным Axios, этот шаг убедил американцев в том, что Владимир Зеленский .