В результате ДТП подросток госпитализирован в больницу.

В Судогодском районе пожилой водитель «Нивы» сбил 15-летнего мотоциклиста.По предварительной информации пресс-службы УМВД по Владимирской области, 6 июня около 13:20 в селе Чамерево на улице Судогодская возле дома №21, водитель автомобиля «ВАЗ» 1950 года рождения при съезде с дороги на парковку перед магазином сбил юношу на питбайке «BSE». Мотоциклом управлял 15-летний подросток. Водитель отечественного авто не предоставил ему преимущество в движении.В результате аварии юноша был госпитализирован в больницу.По факту дорожно-транспортного происшествия в Госавтоинспекции проводится проверка.