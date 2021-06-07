В России продолжают действовать меры по ограничению экспорта продуктов.

В России продолжают действовать меры по ограничению экспорта продуктов.Министр экономического развития Максим Решетников в интервью газете Financial Times заявил, что правительство России следит за эффективностью ограничений на экспорт товаров, чтобы избежать роста цен на продуты в стране. Он отметил, что власти готовы к защите отечественного рынка.По мнению Решетникова, такие меры должны привести к росту инвестиций в производство со стороны российских производителей. Также министр сообщил, что власти, несмотря на введенные ограничения, рассматривают варианты поддержки экспорта продовольствия.Напомним, правительство РФ установило временный запрет на экспорт гречки с 5 июня по 31 августа для сохранения нужных объемов крупы на российском рынке. Такое решение оценили в Государственной Думе. По словам члена комитета по аграрным вопросам Андрея Андрейченко, дефицита этого продукта не ожидается, цены на него не вырастут.Ранее "Дни.ру" о дискуссии министра финансов Антона Силуанова и председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной. После выступления Максима Решетникова на площадке Петербургского международного экономического форума они обсудили, как снизить цены на продукты.