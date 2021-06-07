07.06.2021

2021-06-07 09:35:04

Реконструкция трассы М7 в черте Владимира обернулась новыми проблемами для жителей

Всё ради безопасности автомобилистов и пешеходов. Трасса М7 в районе Владимира давно лишилась нерегулируемых левых поворотов, обзавелась надземными переходами, стала шире и удобнее для участников движения. По крайней мере, так задумывалось Упрдором. Но появились и новые проблемы.



Это видео было снято в середине мая. На нём две несовершеннолетних девочки перебегают оживлённую трассу в районе перекрёстка улицы Горького с "Пекинкой". Результат предсказуем. К счастью, девочка осталась жива, но попала в больницу.



А это совсем свежие кадры уже нашей съёмочной группы. Ситуация не поменялась. Так почему же люди продолжают рисковать собственной жизнью?



Мария Ярлыкова, жительница г. Владимира: «Когда из города едут машины на Юрьев-Польский, они едут только прямо и только налево. То есть прямая дорога на Содышку совершенно пустая. Там есть 30 секунд. На 30 секунд включите "зелёный человечек". Всё! Ни одна машина не заворачивает направо. То есть весь поток нас просто перекрыл и мы спокойно перешли. Потому что всё равно, бегали и будут бегать».



Чтобы добраться до единственного надземного перехода в этом районе придётся совершить достаточно длинный путь. Причём с обязательным пересечением проезжей части в неположенном месте. Сам переход особенно труден для пожилых, хоть и оборудован лифтом, рассказывает общественник Сергей Федяев.



Сергей Федяев, руководитель регионального отделения общественной организации "Народный контроль": «Разговаривал с жительницей, она идёт в сады номер один, женщина пожилая - очень трудно поднимается. Я её догнал, вот говорю, извините, а почему Вы не пользуетесь площадкой, этой платформой? Она сказала, что непостоянно работают, наслышана, что люди застревают, платформа останавливается. То есть она подвела резюме, что сегодня очень трудно, сложно стало пересекать дорогу "Пекинку", что придётся отказываться от участка».



На той стороне тоже не всё гладко. Крутой пандус, который заканчивается проезжей частью.



О всех этих проблемах «Вести» уже не раз рассказывали в эфире, "Народный контроль" постоянно направлял запросы в различные инстанции.



Сергей Федяев, руководитель регионального отделения общественной организации "Народный контроль": «Мы написали письмо в ГИБДД и когда получили ответ, что здесь нет нарушений правил дорожного движения, то есть всё в порядке. Естественно мы не согласились. Почему мы сегодня с вами снова здесь, чтобы ещё раз напомнить нашим чиновникам, ГИБДД службе, что проблемы есть, остаются».



По словам Сергея Федяева, проблемы с лифтами практически на каждом таком переходе. Он и сам однажды застрял, когда проверял работоспособность одного из них. Еще одна проблема - после недавнего расширения трассы появились провалы на обочинах. В них скапливается вода и это может привести к серьёзной трагедии.



30 мая в районе поворота на Сельцо из-за такой лужи погибли двое молодых людей - машина въехала в припаркованный фургон. Конечно, там стояли предупреждающие знаки, но как видно, проблему нужно решать, а не просто предупреждать о ней.



Ещё одно опасное место - в районе поворота на улицу Белоконской. Надземный пешеходный переход заслоняет светофор. Он становится виден только непосредственно у перекрёстка.



Именно это, и конечно, высокая скорость стали причиной смертельной аварии с мотоциклистом 18 мая.



На встрече нового руководителя Упрдора и администрации города обсудили некоторые из перечисленных вопросов и пообещали в ближайшее время их решить.



Сергей Карпов, начальник ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород: «Рассматриваем установку ряда дополнительных пешеходных переходов в разных уровнях, которые мы включаем в программу 22 года по тем местам ДТП, которые фиксировались в разные периоды. Будет продолжена также работа по расширению участков дороги и установке шумозащитных экранов».



Некоторым дорожным проблемам, впрочем, уже больше года и они до сих пор не решены. Услышат ли людей на этот раз, тоже большой вопрос.



Дмитрий Горкин, Илья Хлудов



“Вести-Владимир”



