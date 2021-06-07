Об этом стало известно во время визита во Владимирскую область членов Парламентского Собрания Союза Беларуси и России. К нам приехали депутаты, работающие в Комиссии по социальной и

Об этом стало известно во время визита во Владимирскую область членов Парламентского Собрания Союза Беларуси и России. К нам приехали депутаты, работающие в Комиссии по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам. От 33 региона в переговорах участвовал зам. председателя ЗакСобрания Роман Кавинов. Роман Кавинов, вице-спикер ЗакСобрания области Мне было приятно услышать, что