Телеведущий Дмитрий Шепелев провел на родине два дня.

Телеведущий Дмитрий Шепелев провел на родине два дня.Дмитрий Шепелев всегда с радостью приезжал в Белоруссию, ведь там жили его близкие друзья. Последняя поездка телеведущего была не такой веселой, как обычно. Его шестеро друзей были вынуждены покинуть страну.По словам Шепелева, в Минске, где он родился, люди разделились: есть те, кто мечтает о переменах, и те, кто по разным причинам молчат. "Общее между этими реальностями только депрессия и страх", – отметил шоумен. Телеведущий рассказал, что сейчас люди, живущие в Белоруссии, боятся микроавтобусов, в которые заталкивали несогласных с действующим режимом.Дмитрий признался, что ему весьма сложно справиться с эмоциями и не поддаться панике. Приближаясь в границе Белоруссии, шоумен очень волновался. Он поражен мужеством людей, оставшихся в Минске, где есть "реальная опасность ареста". Телеведущий подчеркнул, что не призывает ни к чему, а лишь делится своими ощущениями.Напомним, недавно был задержан основатель признанного экстремистским в Белоруссии телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. На прошлой неделе гостелеканал ОНТ представил интервью блогера. То, что сказал журналист, общественность.