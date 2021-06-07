Основная цель – снижение количества ДТП с участием несовершеннолетних.

В рамках государственной программы «Десятилетие детства» и ведомственной оперативно-профилактической операции «Защита» сотрудники Госавтоиспекции активно проводят профилактические мероприятия с юными жителями Владимирской области.Накануне инспекторы регионального УГИБДД совместно с коллегами из территориальных подразделений посетили лагери дневного пребывания и провели рейдовые мероприятия в Ковровском, Гусь-Хрустальном, Вязниковском и Киржачском районах, где в текущем году отмечается рост аварийности с участием несовершеннолетних.С воспитанниками лагерей в игровой форме были проведены практические занятия по безопасному переходу проезжей части, рассмотрены «ловушки», с которыми несовершеннолетние пешеходы могут встретиться на дороге.Полицейские напомнили ключевые правила безопасности при катании на велосипеде и провели тематические конкурсы, в которых ребята с удовольствием приняли участие. Юные участники движения продемонстрировали не только хорошую теоретическую подготовку, но и умение маневрировать на двухколесном транспорте.В сельской местности инспекторы провели профилактическую работу с несовершеннолетними пешеходами и велосипедистами, а также осуществили контроль за соблюдением водителями транспортной дисциплины.В результате мероприятий были выявлены факты управления автомобилями водителями, у которых не оказалось при себе водительских удостоверений или документов на транспортные средства. Всем нарушителям напомнили об ответственности и опасности нарушений Правил дорожного движения.Мероприятия, направленные на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма продолжаются.