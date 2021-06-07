Денежные средства тайно похитила работавшая у пенсионеров сиделка. Обнаружив денежные средства в диване, злоумышленница забрала их, после чего ушла и перестала выходить на связь...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Дорогомилово г. Москвы при содействии оперативников Отдела уголовного розыска УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемую в краже.В территориальный отдел полиции с заявлением о краже из квартиры на Бережковской набережной обратилась 41-летняя женщина. Она рассказала, что не обнаружила денежные средства, которые хранились в квартире, где проживают ее пожилые родители.Материальный ущерб составил более 1 миллиона рублей.Полицейскими установлено, что денежные средства тайно похитила работавшая у пенсионеров сиделка. Обнаружив денежные средства в диване, злоумышленница забрала их, после чего ушла и перестала выходить на связь.Сотрудники уголовного розыска в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий установили местонахождение и задержали подозреваемую – 52-летнюю приезжую женщину.По данному факту следствием ОМВД России по району Дорогомилово г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93