Предприимчивый парень решил продать имущество через интернет. В результате он был задержан сотрудниками полиции.

В Александровском районе москвич, нанятый для проведения ремонта, присвоил имущество местного жителя.Как сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области, в полицию обратился 42-летний мужчина, который заявил о пропаже оборудования.«Он нанял 24-летнего строителя из столицы для проведения ремонтных работ. Однако, спустя время работник пропал одновременно с частью оборудования», - уточнили в МВД.Предприимчивый парень решил продать имущество через интернет. В результате он был задержан сотрудниками полиции. При этом работник пояснил, что оборудование решил продать в счёт погашения долгов по зарплате.В отношении возбуждено уголовное дело по статье «Самоуправство».