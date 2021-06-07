Очередной вброс из телеграм-каналов является фэйком.

Владимирские СМИ в очередной раз подхватили бесчисленные посылы телеграм-каналов об отставке Владимира Сипягина.Со ссылкой на анонимные и неподтверждённые источники собщается, что губернатор, якобы, уже написал заявление об отставке. Называется и человек, который должен сменить главу региона на этом посту.«Генеральный директор ПАО МРСК «Центр» Маковский Игорь Владимирович объявил в 15 часов своему ближайшему окружению и родственникам о своём возможном назначении губернатором Владимирской области», - пишут анонимные источники.Однако в Белом доме опровергли все слухи.Как пресс-секретарем губернатора Ольга Петрова, информация является фэйковой. Расходимся.