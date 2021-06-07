На складе в Подмосковной Коломне произошел пожар, передает . Огонь успел распространиться на площади более чем в две тысячи метров. Из-за расположенных поблизости бочек с маслом и топливом ..
<a href="https://33live.ru/novosti/07-06-2021-v-kolomne-zagorelsya-sklad.html" target="_blank">В Коломне загорелся склад</a> - На складе в Подмосковной Коломне произошел пожар, передает . Огонь успел распространиться на площади более чем в две тысячи метров. Из-за расположенных поблизости бочек с маслом и топливом ..
[url=https://33live.ru/novosti/07-06-2021-v-kolomne-zagorelsya-sklad.html]В Коломне загорелся склад[/url] - На складе в Подмосковной Коломне произошел пожар, передает . Огонь успел распространиться на площади более чем в две тысячи метров. Из-за расположенных поблизости бочек с маслом и топливом ..