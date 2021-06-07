На складе в Подмосковной Коломне произошел пожар, передает . Огонь успел распространиться на площади более чем в две тысячи метров. Из-за расположенных поблизости бочек с маслом и топливом ..

На складе в Подмосковной Коломне произошел пожар, передает "". Огонь успел распространиться на площади более чем в две тысячи метров. Из-за расположенных поблизости бочек с маслом и топливом пожарные были вынуждены бороться с огнем с безопасного расстояния.