Врачам не удалось спасти 91-летнюю пенсионерку и 65-летнего мужчину. У них болезнь протекала на фоне хронических заболеваний.

В Костромской области на 7 июня выявили ещё 34 человека, заболевших коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.Врачам не удалось спасти 91-летнюю пенсионерку и 65-летнего мужчину. У них болезнь протекала на фоне хронических заболеваний.Инфицироваными оказались ешё 18 костромичей. Пять человек заразились в Нерехте. Три - в Шарье. Два случая выявлено в Красном-на-Волге. По одному – в Волгореченске, Солигаличе, Макарьеве, Поназыревском, Чухломском и Костромском районах.С начала пандемии в Костромской области Covid-19 подтвержден у 21758 человек. В стационарах лежит 151 житель. На дому лечится 1582 заболевших.В регион в общей сложности поступило 75912 доз вакцины от коронавирусной инфекции, прививку сделали 73 483 человека.