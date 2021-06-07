Летучая мышь залетела в квартиру к девушке через балкон. Инцидент произошел в Коврове на улице Строителей. Хозяйка квартиры так перепугалась, что даже вызвала спасателей. Сотрудники ПСО не

Летучая мышь залетела в квартиру к девушке через балкон. Инцидент произошел в Коврове на улице Строителей. Хозяйка квартиры так перепугалась, что даже вызвала спасателей. Сотрудники ПСО не отказали и приехали к девушке. Об этой истории рассказал блогер-спасатель Михаил Быков. Летучая мышь сидела под потолком на шторах. Спасатели вместе с коллегами взяли ее в руки и