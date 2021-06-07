Вечером 23 марта 2021 года водитель автомобиля «Мерседес», двигаясь в районе дома 4 корп. 1 по улице Пулковской в г. Москве, не справился с управлением и совершил столкновение со стоящей автомашиной «Мицубиси»...

«Следственным управлением УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве окончено предварительное расследование уголовного дела о дорожно-транспортном происшествии, в результате которого погибли две женщины.Как сообщалось ранее, вечером 23 марта 2021 года водитель автомобиля «Мерседес», двигаясь в районе дома 4 корп. 1 по улице Пулковской в г. Москве, не справился с управлением и совершил столкновение со стоящей автомашиной «Мицубиси». Затем он выехал на тротуар и сбил двух женщин-пешеходов, после чего скрылся с места происшествия. В результате ДТП потерпевшие получили тяжелые травмы, от которых впоследствии скончались.Сотрудники отдела уголовного розыска и отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве в кратчайшие сроки установили личность подозреваемого и задержали его.В отношении 25-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 264 УК РФ. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время уголовное дело направлено в Головинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.