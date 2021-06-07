В настоящее время мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу...

«Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из Басманного района столицы задержан ранее судимый мужчина, подозреваемый в мошенничестве и краже иконы, имеющей особую историческую ценность.Предварительно установлено, что жительница города Москвы решила продать принадлежавшую ей икону «Похвала Богоматери», написанную неизвестным иконописцем во второй половине XV века. Помочь ей в этом она попросила своего давнего знакомого.Спустя некоторое время мужчина нашел потенциального покупателя, который представился продавцом антиквариата. Он забрал икону на реализацию и сообщил, что продаст ее своим клиентам за 350 тысяч долларов США.При следующей встрече злоумышленник передал задаток в размере 10 тысяч долларов США и заявил, что нашел покупателя, которому уже отдал предмет живописи. Произвести полный расчет он обязался через пару дней, однако свое обещание не выполнил.Как позже выяснили полицейские, подозреваемый продал предмет искусства за 80 тысяч долларов США ничего не подозревающему коллекционеру. Тот впоследствии добровольно передал ценность правоохранительным органам. Денежными средствами в размере 70 тысяч долларов США недобросовестный продавец антиквариата распорядился по своему усмотрению.Кроме того, злоумышленник подозревается в хищении мошенническим путем картины русского художника Константина Сомова. Так, через третьих лиц он получил указанное полотно на руки. Затем подменил оригинал картины на качественную копию и вернул владельцу, сообщив, что продать ее не удалось. Обнаружив подмену, мужчина обратился в полицию.По данным фактам Следственным управлением УВД по ЦАО ГУ МВД России по городу Москве возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 159 УК РФ. Результаты искусствоведческой судебной экспертизы показали, что похищенная икона представляет особую художественную, историческую, научную и культурную ценность. В связи с этим принято решение о переквалификации действий подозреваемого на статью 164 УК РФ.В настоящее время мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Предварительное расследование уголовных дел продолжается», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк