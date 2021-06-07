В России разработали технологию для воссоздания снов при помощи нейрогарнитуры. Об этом сообщили в пресс-службе Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).

Отмечается, что уже разработан интерфейс мозг — компьютер, который использует электроэнцефалографию и нейросети.Учёные полагают, что записывать собственные сны при помощи нейрогарнитуры можно будет уже в 2025 году.Проект Ассистивные нейротехнологии ведётся с 2017 года при поддержке NeuroNet НТИ, его основная цель — развитие постинсультной реабилитации, уточнили в НТИ.Сны нам снятся в REM-фазе, сопровождаемой высокой активностью мозга. Детально воссоздать сны мы, наверное, не сможем, но определить категорию: приятный, неприятный, кошмар, сексуальный и т. д. — удастся. То есть в своих ощущениях от сна вы сможете разобраться, — пояснил участник NeuroNet НТИ, руководитель лаборатории нейроробототехники МФТИ Владимир Конышев.В НТИ отметили, что эксперименты в области воссоздания изображений, возникающих в головном мозге, начались ещё в 2019 году. Участникам показывали различные видео — с гонками, водопадами, лицами людей, — параллельно записывая электроэнцефалограмму (ЭЭГ).Выяснилось, что частотные характеристики волновой активности (спектры) ЭЭГ для разных категорий роликов достоверно различаются. На втором этапе участники эксперимента смотрели другие видео, но в той же тематике, а нейросеть анализировала данные ЭЭГ и создавала кадры, по которым можно было определить категорию (точность составила 90%).