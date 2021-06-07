Решение суда пока не вступило в законную силу.

В Суздале девочку-инвалида не обеспечили бесплатным инсулином. Теперь местная прокуратура добивается компенсации затрат на лечение ребёнка.Как сообщили в прокуратуре Владимирской области, проверка проведена по обращению мамы девочки.«Ребёнок страдает сахарным диабетом первого типа. Лечащим врачом ей назначена инсулинотерапия препаратом «инсулин деглудек», выписан рецепт на льготное обеспечение. Однако в аптеке он отсутствовал, поэтому семье пришлось покупать медикамент за свой счёт», - поделились подробностями в надзорном ведомстве.По результатам проверки прокурор направил в суд иск о возмещении затрат на препарат. Средства будут взысканы с Суздальской районной больницы.Решение суда пока не вступило в законную силу.