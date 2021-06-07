Женщина переходила трассу в неположенном месте. Смертельное ДТП произошло под Вязниками на трассе М-7. Вечером 6 июня возле поворота на Никологоры под колесами автомобиля погибла женщина. По

Женщина переходила трассу в неположенном месте. Смертельное ДТП произошло под Вязниками на трассе М-7. Вечером 6 июня возле поворота на Никологоры под колесами автомобиля погибла женщина. По предварительной информации ГИБДД, автомобиль Ауди А3 сбил пешехода. Женщина пересекала проезжую часть в неустановленном месте, при этом пешеходный переход был у нее в зоне видимости. От полученных травм