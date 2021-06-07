Береговая охрана Японии арестовала штурман российского промыслового судна Амур в городе Момбацу, передает . Ранее был задержан третий помощник капитана этого же корабля. Такие действия ..

Береговая охрана Японии арестовала штурман российского промыслового судна "Амур" в городе Момбацу, передает . Ранее был задержан третий помощник капитана этого же корабля. Такие действия связаны с . Российский корабль в условиях сильного тумана столкнулся с японской рыболовецкой шхуной, отошедшей слишком далеко от берега. Несмотря на быструю реакцию россиян, оказавших терпящим бедствие помощь, трое японских моряков погибли.