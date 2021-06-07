Установлено, фигурант уголовного дела умышленно ввел в заблуждение полицейских, чтобы избежать наказания за езду в нетрезвом виде...

Оперативники Отдела полиции «Марьинский» ОМВД России по району Марьино г. Москвы задержали 56-летнего жителя Московской области, подозреваемого в заведомо ложном доносе о совершенном в отношении него противоправном деянии.Предварительно установлено, что 56-летний мужчина обратился в органы внутренних дел с заявлением. Он сообщил, что, будучи водителем такси он доставил пассажиров на Донецкую улицу. По месту прибытия между ним и пассажирами возник конфликт, в результате которого оппоненты якобы ударили его и забрали денежные средства.В ходе проведенной проверки выяснилось, что данный гражданин действительно подвозил пассажиров такси. Однако они, заметив у водителя признаки опьянения, решили вызвать сотрудников полиции. До прибытия наряда мужчина устроил ссору с пассажирами, а позже сам обратился в отдел полиции с вышеуказанным заявлением. Установлено, фигурант уголовного дела умышленно ввел в заблуждение полицейских, чтобы избежать наказания за езду в нетрезвом виде.По данному факту следствием ОМВД России по району Марьино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 306 УК РФ «Заведомо ложный донос». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18