В целом по стране регион занимает 80-ое место.

Владимирская область занимает третье место по стране по темпам вакцинации пенсионеров. Об этом замгубернатора Ольга Гребнева.В целом в регионе от ковида привились 16,7% жителей, при среднероссийском показателе в 23%. При этом по плану в РФ к сентябрю иммунитетом должны обзавестись 60% населения. Интересно, что в целом по России владимирская губерния 80-ое место по вакцинации от COVID-19.На начало июня первый компонент «Спутника V» получили более 108 тысяч человек, второй − свыше 90 тысяч. За период прививочной кампании использовано 87% поступивших препаратов. В ближайшее время ожидается поступление новой партии. Добавим, что в регион также были поставлены 3200 доз двух других препаратов - ЭпивакКорона и КовиВак.В медучреждениях Владимирской области развёрнуто 54 пункта вакцинации. Также иммунизацию можно пройти в 18 мобильных ФАПах.Запись на вакцинацию открыта на госуслугах, на электронной регистратуры Владимирской области, по номеру 122, а также в поликлинике по месту жительства.Без предварительной записи уколоться можно в гипермаркете «Глобус», в головном корпусе Детской городской поликлиники №1 города Владимира. В микрорайоне Энергетик пункт вакцинации открыт в филиале городской больницы №6, в Юрьевце — в здании администрации. В Александрове жителей прививают в торговом центре «Саша».