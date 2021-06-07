Таким образом, наркоман зарабатывал себе на очередную дозу.

Во Владимире за двойное убийство и ряд других преступлений предстанет житель Курганской области Сергей С.Будучи администратором хостела в Новой Москве, он напал на двоих человек и убил их. Одной из жертв оказалась его знакомая – беременная женщина. Трагедия произошло 22 октября 2019 года.По версии следствия душегуб был наркоманом и нападал на людей с целью грабежа, вымогая деньги на очередную дозу. Известно, как минимум, ещё о пятерых жертвах, которым злоумышленник нанёс многочисленные ножевые ранения.В результате зверских преступлений было возбуждено уголовное дело.За время нахождения в СИЗО мужчина «заработал» себе ещё одну статью – за оскорбление суда.Завтра, 8 июня, Владимирский областной суд приступит к рассмотрению материалов дел.