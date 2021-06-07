Молодой жительнице Владимира грозит шесть лет колонии за попытку снять с краденой банковской карты 70 000 рублей. 23-летнюю девушку обвиняют в покушении на кражу с банковского счета, сообщает

Молодой жительнице Владимира грозит шесть лет колонии за попытку снять с краденой банковской карты 70 000 рублей. 23-летнюю девушку обвиняют в покушении на кражу с банковского счета, сообщает пресс-служба полиции. По версии следствия, обвиняемая отдыхала в компании знакомых, в какой-то момент она услышала, как ее приятель называет пин-код от своей банковской карты. Воспользовавшись тем, что