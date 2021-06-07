Двое мужчин решили купить дорогие телефоны на фальшивые деньги. Как установил суд, двое мужчин 24-х и 29-ти лет в Интернете купили 19 поддельных купюр достоинством по 5 тысяч рублей. Фальшивки

Двое мужчин решили купить дорогие телефоны на фальшивые деньги. Как установил суд, двое мужчин 24-х и 29-ти лет в Интернете купили 19 поддельных купюр достоинством по 5 тысяч рублей. Фальшивки злоумышленники решили сбыть – купить на них дорогие мобильные телефоны. В Сети они нашли объявления о продаже гаджетов. В итоге им удалось на поддельные деньги