Владимирские прокуроры запретили продажу табака в сетевом вино-водочном магазине. В надзорном ведомстве провели проверку соблюдения законодательства об охране здоровья и благоприятной

Владимирские прокуроры запретили продажу табака в сетевом вино-водочном магазине. В надзорном ведомстве провели проверку соблюдения законодательства об охране здоровья и благоприятной окружающей среды. Как установили прокуроры, в магазине известной торговой сети на улице Лакина во Владимире продавали табак, при этом в 30-ти с лишним метрах находится детский спортивный клуб. В прокуратуре подчеркивают, что удаленность табачных