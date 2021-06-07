Стали известны подробности пожара в общежитии во Владимире. 30 взрослых и 10 детей эвакуировали из здания общежития на улице 9-го января во Владимире. Напомним, в субботу рано утром там

Стали известны подробности пожара в общежитии во Владимире. 30 взрослых и 10 детей эвакуировали из здания общежития на улице 9-го января во Владимире. Напомним, в субботу рано утром там загорелась комната на третьем этаже. Пожарные в дыхательных аппаратах проникли по автолестнице в задымленное помещение и не дали огню распространиться на соседние квартиры. Площадь возгорания составила