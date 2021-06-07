Оба осуждены на 2,5 года.

Во Владимира двух мужчин приговорили к 2,5 годам колонии за хранение и сбыт поддельных денежных купюр.Как сообщили в прокуратуре Владимирской области, 24-летний и 29-летний граждане республики Армения в декабре 2020 года купили через интернет 19 фальшивок достоинством по 5 тысяч рублей каждая.«Злоумышленники оплатили липовыми банкнотами покупку телефонов марки «Iphone». Один из них подбирал продавцов, второй – расплачивался за покупки», - уточнили в пресс-службе надзорного ведомства.Таким образом, 22 декабря прошлого года они приобрели у владимирцев три смартфона, рассчитавшись за них поддельными банковскими билетами Банка России.«Впоследствии подсудимые совершили аналогичные преступления на территории другого субъекта РФ», - добавили в прокуратуре.Решением Октябрьского районного суда Владимира оба гастролёра проведут в колонии 2 года и 6 месяцев, а также 2 года и 5 месяцев.Приговор суда пока не вступил в законную силу.