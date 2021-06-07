07.06.2021

2021-06-07 20:00:05

Во Владимирской области фура сбила перебегавшего дорогу пешехода

В Ковровском районе в субботу ночью произошло ДТП со смертельным исходом.



По сообщению пресс-службы ГИБДД, 5 июня в 02:30 на 13 км автодороги «Сенинские Дворики - Ковров - Шуя - Кинешма» водитель автомобиля МАЗ наехал на пешехода, который перебегал проезжую часть дороги в неустановленном месте. В результате ДТП 38-летний мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия.