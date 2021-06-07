Средневзвешенная численность составила 35 жилых нор на гектар.

На полях Владимирской области посчитали мышей.Специалисты Россельхозцентра ведут мониторинг на посевах сельхозкультур дважды в год. Численность грызунов определяется методом подсчёта колоний и нор.Этой весной учётом охвачено 15,1 тысяча гектаров: 8,4 тысяч га составили поля с озимыми культурами, 6,7 тысяч – с многолетними травами.«Обследования показали, что мыши проживают на 9,1 тысячи гектаров, или 60,1%. Средневзвешенная численность составила 35 жилых нор на гектар, что в 2,7 раза ниже плотности нор весны 2020 года и в полтора раза выше осени 2020 года», – рассказала редакции «33Live.Ru» начальник отдела защиты растений филиала ФГБУ «Россельхозцентр» Елена Соколова.Максимальноое количество - 562 жилых норы на гектар выявлено на поле многолетних трав в Александровском районе.Экономический порог вредоносности составляет 100-150 жилых нор на гектар. Он превышен в Александровском и Собинском районах. Что касается посевов с озимыми культурами, то на них порог превышен только в Юрьев-Польском районе.«Сейчас грызуны находятся в стадии размножения. При благоприятной погоде ожидается увеличение их количества, поэтому хозяйствам стоит продумать меры, направленые на истребление вредителей», - резюмировали в пресс-службе Россельхозцентра.