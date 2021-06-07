Администрация Владимирской области, со ссылкой на Роспотребнадзор, развеяла мифы о вакцинации против коронавируса. Чиновники дали ответы на семь самых популярных вопросов об ..

Администрация Владимирской области, со ссылкой на Роспотребнадзор, развеяла мифы о вакцинации против коронавируса. Чиновники дали ответы на семь самых популярных вопросов об иммунизации.− Какая вакцина лучше всего подходит для меня?− Все вакцины, зарегистрированные в РФ, эффективны и безопасны. Если у вас есть хронические заболевания или иные особенности здоровья, проконсультируйтесь с врачом по вопросу выбора препарата.− Нужно ли мне прививаться, если я уже болел коронавирусом?− Да. У людей, которые выздоравливают после Covid-19, развивается естественный иммунитет к вирусу, но пока достоверно неизвестно, насколько долго и хорошо вы защищены. Вакцины обеспечивают более надёжную защиту. Рекомендуется привиться через несколько месяцев после заболевания.− Вакцины от Covid-19 могут встраиваться в ДНК?− Нет, ни одна из вакцин против ковида не влияет на вашу ДНК и не взаимодействует с ней. Препараты знакомят иммунные клетки организма с фрагментами генетического материала COVID-19, они их запоминают и начинают вырабатывать антитела.− Может ли вакцина негативно повлиять на способность иметь детей?− Нет никаких доказательств того, что какая-либо вакцина, включая вакцину против коронавируса, может повлиять на фертильность у женщин или мужчин. Российские вакцины от коронавируса прошли испытания по оценке влияния на потомство. Негативных последствий не выявлено.− Вирус мутирует. Будут ли вакцины работать защищать штаммов?− Пока значимых изменений патогенов, способных влиять на течение болезни, не выявлено. Если будет доказано, что какая-либо из вакцин менее эффективна против нового штамма, можно будет изменить состав препарата.− Может ли вакцина от Covid-19 вызвать положительный результат теста?− Нет. Это объясняется тем, что при тестировании проверяется наличие активного заболевания, а не иммунитет пациента.− Могу ли я заболеть после прививки?− После прививки от коронавируса можно заболеть. Случаи редки и в основном возникают у людей, не завершивших полный курс вакцинации и не соблюдавших рекомендованные меры предосторожности. При этом люди, которые заболевают после вакцинации, переносят инфекцию легко, не имеют осложнений.