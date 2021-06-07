Живыми найдены 135 жителей региона.

По данным поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», в мае текущего года во Владимирской области пропали 56 человек.«В лесу был организован поиск 10 жителей региона, в городе – 46. Среди них был 21 ребёнок. Найдены 53 человека, из которых 51 – живым, двое – погибли», - уточнили в ПСО.Силами волонтёров найдены восемь человек. В розыске остаются трое пропавших без вести.В целом с начала 2021 года во Владимирской области пропали 173 человека:- поиск в лесу - 36,- поиск в городе - 137 человек.При этом 46 – дети.«Живыми нашлись 135 жителей, погибли – 15. Силами добровольцев удалось спасти 25 пропавших», - гласит статистика, опубликованная волонтёрами из «Лиза Алерт».До сих пор остаётся неизвестным местонахождение 10 «потеряшек».Добавим, что все 46 детей найдены живыми.Из последних резонансных случаев можно выделить 13-летнего Ивана Малькова, которого нашли спустя 5 дней. Уже в июне найти живой 10-летнюю Марию Крылову, которая вышла на прогулку с самокатом и пропала на сутки.