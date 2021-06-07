В игровой форме – о важном. Сотрудники ГИБДД напоминают юным участникам дорожного движения о том, что надо быть внимательными на дорогах. В первую очередь занятия проходят в Ковровском,

В игровой форме – о важном. Сотрудники ГИБДД напоминают юным участникам дорожного движения о том, что надо быть внимательными на дорогах. В первую очередь занятия проходят в Ковровском, Гусь-Хрустальном, Вязниковском и Киржачском районах, где отмечается рост аварийности с участием несовершеннолетних – в среднем в три раза. Михаил Маслов, старший инспектор УГИБДД по Владимирской области: Это