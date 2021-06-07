При чем нерегулируемый пешеходный переход находился в зоне видимости погибшей.

Вечером 6 июня на трассе М-7 «Волга» на участке Курково – Чудиново произошло смертельное ДТП.Женщина переходила автомагистраль в неположенном месте возле поворота на Никологоры.По предварительным данным УГИБДД по Владимирской области, пешехода сбил автомобиль «Ауди А3». При чем нерегулируемый пешеходный переход находился в зоне видимости погибшей.От полученных травм пострадавшая скончалась на месте аварии. Инспекторы ГИБДД устанавливают все подробности происшествия.