За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 29 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми.

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 29 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми, в которых 5 человек погибли и 32 получили ранения различной степени тяжести, в том числе травмированы 5 несовершеннолетних. С участием водителей в нетрезвом состоянии зарегистрировано 3 происшествия. Полицейскими оформлено 308 происшествий с материальным ущербом. Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 86 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.Гусь-Хрустальный район:По предварительной информации, 31 мая 2021 г. около 15:50 в г. Гусь-Хрустальный на проспекте 50 лет Советской Власти у д.26, водитель 1968 г.р. автомобиля «Шевроле Нива» при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении автомобилю «Лада Гранта» под управлением водителя 1944 г.р. в результате чего произошло столкновение. После чего автомобиль «Шевроле Нива» совершил наезд на стоящий перед перекрестком автомобиль «Лада Приора» под управлением водителя 1986 г.р.В результате ДТП водитель автомобиля «Шевроле Нива» госпитализирован, пассажир 1976 г.р. автомобиля «Шевроле Нива» и водитель автомобиля «Лада Гранта» направлены на амбулаторное лечение.Ковровский район:По предварительной информации, 01 июня 2021 г. около 16:40 в г. Коврове на ул. Муромской у д.20, водитель 1953 г.р. автомобиля «Чери» не предоставил преимущество в движении автомобилю «Ваз» под управлением водителя 2001 г.р., после чего автомобиль «Чери» совершил наезд на металлический забор.В результате ДТП пассажиры 2002 г.р. и 2001 г.р. автомобиля «ВАЗ» направлены на амбулаторное лечение.Петушинский район:По предварительной информации, 02 июня 2021 г. около 10:05 на 113 км автодороги М-7 «Волга», водитель 2000 г.р. автомобиля «ГАЗ» совершил наезд на автомобиль «МАН» в составе полуприцепа «Когель» под управлением водителя 1956 г.р., который стоял на проезжей части с включенной аварийной сигнализацией и выставленным знаком аварийной остановки.В результате ДТП водитель автомобиля «ГАЗ» госпитализирован.Кольчугинский район:По предварительной информации, 04 июня 2021 г. около 21:18 на 4 км автодороги «Колокша – Кольчугино – Александров - Верхние Дворики - Флорищи» водитель 1973 г.р. автомобиля «Киа» допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.В результате ДТП пассажир 1974 г.р. автомобиля «Киа» от полученных травм скончался на месте происшествия, водитель автомобиля «Киа» направлен на амбулаторное лечение.Ковровский район:По предварительной информации, 05 июня 2021 г. около 02:30 на 13км автодороги «Сенинские Дворики – Ковров – Шуя - Кинешма» водитель 1991 г.р. автомобиля «МАЗ» в составе прицепа допустил наезд на пешехода 1983 г.р., который пересекал проезжую часть дороги в неустановленном месте.В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия.Судогодский район:По предварительной информации, 06 июня 2021 г. около 13:20 в с. Чамерево на ул. Судогодская у д. 21, водитель 1950 г.р. автомобиля «ВАЗ» при съезде с дороги на парковку перед магазином не предоставил преимущество в движении питбайку «BSE» под управлением водителя 2005 г.р.В результате ДТП водитель питбайка «BSE» госпитализирован.