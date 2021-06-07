За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 29 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми.
За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 29 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми, в которых 5 человек погибли и 32 получили ранения различной степени тяжести, в том числе травмированы 5 несовершеннолетних. С участием водителей в нетрезвом состоянии зарегистрировано 3 происшествия. Полицейскими оформлено 308 происшествий с материальным ущербом. Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 86 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.
Гусь-Хрустальный район:
По предварительной информации, 31 мая 2021 г. около 15:50 в г. Гусь-Хрустальный на проспекте 50 лет Советской Власти у д.26, водитель 1968 г.р. автомобиля «Шевроле Нива» при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении автомобилю «Лада Гранта» под управлением водителя 1944 г.р. в результате чего произошло столкновение. После чего автомобиль «Шевроле Нива» совершил наезд на стоящий перед перекрестком автомобиль «Лада Приора» под управлением водителя 1986 г.р.
В результате ДТП водитель автомобиля «Шевроле Нива» госпитализирован, пассажир 1976 г.р. автомобиля «Шевроле Нива» и водитель автомобиля «Лада Гранта» направлены на амбулаторное лечение.
Ковровский район:
По предварительной информации, 01 июня 2021 г. около 16:40 в г. Коврове на ул. Муромской у д.20, водитель 1953 г.р. автомобиля «Чери» не предоставил преимущество в движении автомобилю «Ваз» под управлением водителя 2001 г.р., после чего автомобиль «Чери» совершил наезд на металлический забор.
В результате ДТП пассажиры 2002 г.р. и 2001 г.р. автомобиля «ВАЗ» направлены на амбулаторное лечение.
Петушинский район:
По предварительной информации, 02 июня 2021 г. около 10:05 на 113 км автодороги М-7 «Волга», водитель 2000 г.р. автомобиля «ГАЗ» совершил наезд на автомобиль «МАН» в составе полуприцепа «Когель» под управлением водителя 1956 г.р., который стоял на проезжей части с включенной аварийной сигнализацией и выставленным знаком аварийной остановки.
В результате ДТП водитель автомобиля «ГАЗ» госпитализирован.
Кольчугинский район:
По предварительной информации, 04 июня 2021 г. около 21:18 на 4 км автодороги «Колокша – Кольчугино – Александров - Верхние Дворики - Флорищи» водитель 1973 г.р. автомобиля «Киа» допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.
В результате ДТП пассажир 1974 г.р. автомобиля «Киа» от полученных травм скончался на месте происшествия, водитель автомобиля «Киа» направлен на амбулаторное лечение.
Ковровский район:
По предварительной информации, 05 июня 2021 г. около 02:30 на 13км автодороги «Сенинские Дворики – Ковров – Шуя - Кинешма» водитель 1991 г.р. автомобиля «МАЗ» в составе прицепа допустил наезд на пешехода 1983 г.р., который пересекал проезжую часть дороги в неустановленном месте.
В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия.
Судогодский район:
По предварительной информации, 06 июня 2021 г. около 13:20 в с. Чамерево на ул. Судогодская у д. 21, водитель 1950 г.р. автомобиля «ВАЗ» при съезде с дороги на парковку перед магазином не предоставил преимущество в движении питбайку «BSE» под управлением водителя 2005 г.р.
В результате ДТП водитель питбайка «BSE» госпитализирован.