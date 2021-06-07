Правоохранительные органы смогли отыскать злодея, изнасиловавшего 20-летнюю студентку в Новосибирске. Подозреваемым стал 21-летний командир бригады воинской части в городе Юрга Кемеровской ..

Правоохранительные органы смогли отыскать злодея, изнасиловавшего 20-летнюю студентку в Новосибирске. Подозреваемым стал 21-летний командир бригады воинской части в городе Юрга Кемеровской области, передает сайт . Сообщается, что в Новосибирск он прибыл во время отпуска. Сейчас ему грозит до шести лет лишения свободы.