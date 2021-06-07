Фигурант занимался ремонтными работами в Александровском районе и решил самовольно в счет оплаты забрать оборудование работодателя.

В дежурную часть ОМВД России по Александровскому району обратился 42-летний мужчина, сообщивший о пропаже ремонтного оборудования. Полицейским потерпевший сообщил, что нанял для проведения ремонтных работ молодого человека. Однако, спустя время работник пропал одновременно с частью оборудования.В результате оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что пропавшее оборудование выставлено на продажу на одном из популярных Интернет-сайтов.Автор публикации был установлен, а затем задержан сотрудниками полиции. Им оказался 24-летний житель Москвы.Правоохранителям молодой человек пояснил, что решил не ждать оплату и реализовать имущество работодателя, забрав деньги себе в счет проделанной работы.В отношении фигуранта отделом дознания ОМВД России по Александровскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 330 УК РФ (самоуправство).