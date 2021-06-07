Неработающая злоумышленница, случайно получив доступ к чужой карте, пыталась обналичить более 70 000 рублей.

Следственным управлением УМВД России по городу Владимиру завершено расследование уголовного дела в отношении 23-летней местной жительницы. Девушка обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу с банковского счета).По версии следствия, в марте текущего года фигурантка, отдыхая в компании знакомых, случайно услышала пин-код от банковской карты своего приятеля. Воспользовавшись тем, что владелец карты уснул, злоумышленница взяла платежное средство и попыталась обналичить с него более 70 000 рублей.Обвиняемая провела несколько операций, после чего карта была заблокирована и фигурантка вернула её на прежнее место.После поступившего в полицию заявления, оперативники провели комплекс мероприятий, в том числе изучили записи с камер видеонаблюдения, установленных в точках, где были сняты деньги. В результате личность злоумышленницы была установлена.В содеянном фигурантка созналась, пояснив, что часть суммы планировалась для передачи собственнику автомобиля, получившего повреждения после столкновения с машиной, в которой находилась фигурантка и её приятели. Оставшуюся часть денег нигде не работающая девушка планировала оставить для личных нужд.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.