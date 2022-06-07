179 жителей Владимирской области обратились в больницы с укусом клеща на прошлой неделе. Среди них– 43 ребенка, сообщили в региональном Роспотребнадзоре 6 июня. Всего с 30 марта от укусов клещей

179 жителей Владимирской области обратились в больницы с укусом клеща на прошлой неделе. Среди них– 43 ребенка, сообщили в региональном Роспотребнадзоре 6 июня. Всего с 30 марта от укусов клещей пострадали 739 человек, среди них 217 детей. За почти 3 месяца наблюдения никто из укушенных не заболел различными инфекциями, передающимися клещами. Прокомментируйте новость у нас