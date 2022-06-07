38-летнего жителя Владимира обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему по неосторожности смерть его 43-летней сожительницы. Мужчину взяли под стражу, сообщили в пресс-службе

38-летнего жителя Владимира обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему по неосторожности смерть его 43-летней сожительницы. Мужчину взяли под стражу, сообщили в пресс-службе Следкома 7 июня. По версии следствия, днем 30 мая обвиняемый вместе с погибшей были дома, когда между ними вспыхнула бытовая ссора. Разозлившись, мужчина не менее 6 раз сильно пнул сожительницу по голове.