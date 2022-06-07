С начала года более 30 тыс. клиентов ВТБ оформили заявки на имущественный налоговый вычет по упрощенной процедуре через ВТБ Онлайн. На счета пользователей было зачислено свыше 700 млн ..

С начала года более 30 тыс. клиентов ВТБ оформили заявки на имущественный налоговый вычет по упрощенной процедуре через ВТБ Онлайн. На счета пользователей было зачислено свыше 700 млн рублей.Спрос на онлайн-сервис резко вырос с конца марта, когда клиентам стал доступен возврат налогов по сделкам прошлого года. Уже в апреле заявки на вычет отправили рекордные 15 тыс. пользователей, что в 1,5 раза больше, чем в марте. Всего с момента запуска услуги в 2021 году ей воспользовались более 40 тыс. клиентов ВТБ.На сегодня банк уже зачислил на счета клиентов, воспользовавшихся упрощенным сервисом, свыше 700 млн рублей, в том числе 620 млн – в апреле-мае. Средний срок с момента оформления заявки до получения выплаты по упрощенной процедуре составляет 28 дней, тогда как в офлайн-формате он мог достигать 4 месяцев. Средняя сумма одного возврата — около 60 тысяч рублей.ВТБ запустил цифровой имущественный вычет через ВТБ Онлайн в ноябре прошлого года. В мае этого года сервис получил главный приз в рамках конкурса «BPM-проект года – 2022», проведенного Ассоциацией профессионалов управления бизнес-процессами. За этот проект банк также стал обладателем специальных призов от Роскачества, ИТ-кластера фонда «Сколково» и ряда других премий.«Цифровое оформление налоговых вычетов стало одной из самых популярных госуслуг в ВТБ Онлайн. С помощью этого сервиса десятки тысяч ипотечных заемщиков уже смогли вернуть положенную часть ранее уплаченных налогов и сделали это в среднем в 3 раза быстрее, чем ранее. По нашим прогнозам, до конца 2022 года объем зачисленных через ВТБ Онлайн вычетов достигнет 2 млрд рублей», — комментирует член правления ВТБ Святослав Островский.Чтобы получить налоговый вычет в упрощенном порядке, клиенту ВТБ достаточно зайти в раздел «Госуслуги» в ВТБ Онлайн и оформить заявку, после чего банк самостоятельно направит сведения в налоговые органы. Затем нужно подписать заявление на сайте ФНС и подтвердить получение вычета. Вся процедура проходит дистанционно – клиенту не требуется собирать бумажные документы, оформлять декларацию 3-НДФЛ и посещать отделения банка и налоговой службы.