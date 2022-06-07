Центр Мои документы теперь располагается в здании ТРЦ Фэнтази парк в доме №100 по Люблинской улице.

Центр "Мои документы" теперь располагается в здании ТРЦ "Фэнтази парк" в доме №100 по Люблинской улице.Один из главных принципов московских центров государственных услуг – доступность и удобство для местных жителей. Столичные власти прикладывают огромные усилия, чтобы граждане могли без каких-либо проблем получить необходимую помощь в офисах "Мои документы". Для этого центр госуслуг района Марьино переехал на новый адрес.Теперь он располагается в здании торгово-развлекательного центра "Фэнтази парк" в доме №100 по Люблинской улице. Офис работает ежедневно с 08:00 до 20:00. Центр "Мои документы" стал ближе для местных жителей, открывшись недалеко от метро.Как рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, в новом центре государственных услуг, кроме оформления документов и получения справок, жители района Марьино смогут проверить здоровье, а также ознакомиться с выставочной экспозицией."Сегодня мы открываем офис в здании ТРЦ “Фэнтази парк” — теперь местные жители могут оформить все необходимые документы в пешей доступности от метро и рядом со всей инфраструктурой района Марьино. Он стал просторнее, светлее и комфортнее. Современный интерьер полностью отражает концепцию столичных центров “Мои документы” — здесь будет приятно находиться каждому", – подчеркнула Анастасия Ракова.В новом центре госуслуг предусмотрены сразу два широких окна для приема маломобильных посетителей. Так же в офисе оборудована детская игровая зона, а для родителей доступна комната матери и ребенка. Здесь же появился кабинет для регистрации брака в неторжественной обстановке.Кстати, местные жители могут бесплатно воспользоваться компьютерами для самообслуживания. Количество мест для получения электронных услуг увеличили. Также посетители могут воспользоваться терминалом АО "Мосэнергосбыт" для оплаты. В центре можно проверить здоровье, сделать и распечатать фото, а также документы.Для граждан работают выставка проекта "Москва — с заботой об истории" и мини-кафе "Мой кофе". Централизованные системы вентиляции и кондиционирования помогут людям справиться с жарой. Современные интерьер и мебель полностью соответствуют общей концепции центров "Мои документы".К слову, в офисах государственных услуг москвичи могут оформить . Решение объявить амнистию по административным взысканиям за нарушение санитарных ограничений в период пандемии коронавируса ранее принял глава столичного региона Сергей Собянин.