Могут ли приставы арестовать зарплатную карту: объясняет юрист.

Что делать если судебные приставы арестовали зарплатную карту? Законно ли это? Как разблокировать счет? Какие доходы не подлежат аресту? Объясняет юрист.Гражданин России, который уклоняется от алиментов, взносов по кредитам, не оплатил штраф или имеет долги за коммуналку рискует лишиться части дохода. В статье №99 федерального закона №229 ФЗ от 02.10.2007 установлены ставки, согласно которым объём взыскиваемых средств может достигать 50% от получки. Размер удержания рассчитывается от суммы, оставшейся после налоговых вычетов. Под эти нормы также подпадает и возмещение вреда здоровью, действия, которые привели к гибели кормильца, материальный ущерб от совершения преступления, а также другие преступления или правонарушения, по которым назначен штраф.«Процент может быть снижен до 30, если на попечении имеются несовершеннолетние дети. А когда ребёнка воспитывает один из родителей до 25%», - комментирует юрист Алексей Новиков.Таким образом, по закону, все средства, находящиеся на депозитных, текущих счетах, дебетовых картах и в банковских сейфах подлежат аресту для погашения долга. Однако блокировку зарплатной карты можно снять, доказав, что она является единственным источником дохода. Иными словами, власти не имеют права оставить вас без куска хлеба.При этом ответчика, то есть вас, могут не привлекать к участию в разбирательстве. Нередко должники узнают, что судебные приставы арестовали зарплатную карту уже после приговора.Судебный приказИз смс-сообщения, пытаясь снять деньги или другим способом человек узнаёт, что средства на счёте ему больше недоступны. Многие недоумевают, дескать на процесс не вызывали, повесток не присылали.«Производство может быть возбуждено на основании судебного приказа. Статьи 121-130 ГК РФ подразумевают, что он выносится единолично судьёй на основании заявления о взыскании задолженности. То есть на разбирательства вас могут и не позвать. Приговор выносится в течение 5 дней с момента поступления обращения. Копия высылается должнику, который в течение 10 дней имеет право предоставить возражения», - уточняет наш собеседник.Случается, что ответчик не получал документ - был в отъезде, сменил место жительства, взломали почтовый ящик.Если человек узнал о вынесении судебного приказа в момент, когда он вступил в законную силу, то необходимо:Зафиксировать момент передачи бумаги. Сохранить конверт. Если получали у пристава – расписаться с указанием даты.Составить заявление об отмене приказа.Ходатайствовать перед судом о восстановлении процессуального срока на подачу протеста.Ускорить процедуру можно получив копию определения об отмене решения и лично отнести в отделение ФССП.«Важно понимать, что с аннулированием приказа долг не исчезает, а у вашего займодателя остаётся право на обращение в суд, что может повлечь дополнительные издержки: почтовые расходы, затраты на юриста и так далее», - уточняет специалист.Иными словами, исполнять обязанности перед кредиторами всё равно придётся. Процедура аннулирования позволит лишь затянуть время.Банк не предупредил об арестеДействия финансово-кредитной организации регламентирует договор по выпуску и обслуживанию карты или счёта. Если оповещение не прописано, то предъявить претензии к банку не получится. Прежде чем его подписывать, внимательно ознакомьтесь с каждым пунктом.Избежать санкций в виде ареста можно известив кредиторов о месте трудоустройства. Они вышлют руководству исполнительный лист, а оно в свою очередь ежемесячно будет перечислять часть заработной платы работника пока долг не будет погашен. Таким образом, если дело не дойдёт до приставов заёмщик сэкономит на процессуальных издержках.«ФЗ №229 статья 112 предусматривает исполнительный сбор в размере 7%, но не меньше 1000 рублей для физических лиц», - напоминает юрист.Что делать, если карту арестовали?Но если карту арестовали, то процедура снятия санкций выглядит следующим образом. Прекратить блокировку можно написав заявление в службу приставов.В нём требуется указать:1) Полное название ведомства;2) Местоположение органа;3) Фамилию, имя и отчество сотрудника, который ведёт производство;4) Адрес прописки заявителя;5) Номер дела;6) Наименование банка, который обслуживает неплательщика, а также данные зарплатной карты.Возьмите у своего начальника справку о последних перечислениях. Попросите в банке справку о том, что на карту перечисляется именно зарплата. Таким образом, наложение ареста на текущий счёт физического лица, куда переводится жалованье, считается неправомерным. На основе этих справок работники ФССП должны отослать в банк оповещение об отмене блокировки ваших денежных средств. При этом не забывайте, что ФССП может удерживать до 50% заработной платы.Неприкасаемые доходыЗакон устанавливает, что списывать деньги и блокировать банковскую карту, предназначенную для социальных нужд, судебные приставы не могут. В список включены:пособия по беременности и родам;выплаты на детей, в том числе алименты;компенсации вреда, нанесенного здоровью;пенсии по потере кормильца и на ребенка с ограниченными возможностями.Ограничения не могут быть наложены на кредитный счет и кредитную карту, так как деньги на них принадлежат не должнику, а банку.Стоит понимать, что наш эксперт разобрал стандартное, шаблонное развитие событий. Однако во многих частных историях есть свои нюансы и тонкости, поэтому если у вас арестовали банковскую карту, то лучше обратиться за помощью к специалисту.